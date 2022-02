Centri per l'impiego, in Liguria due nuove sedi e 30 milioni di investimenti

di Edoardo Cozza

Le novità presentate dall'assessore Berrino e dal presidente Toti: "Saremo i primi a dare la stessa veste a tutte le sedi da Sarzana a Ventimiglia"

La Regione Liguria investirà 30 milioni di euro per ristrutturare i centri per l'impiego, aumentarne le sedi da 13 a 15 con due nuove aperture alla Spezia e a Chiavari, e potenziarne l'organico a seguito delle 187 assunzioni avvenute nei mesi scorsi.

E' il piano di potenziamento dei centri per l'impiego liguri presentato dal presidente della Regione Giovanni Toti e dall'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino oggi pomeriggio a Genova. "La Liguria sarà la prima regione in Italia a dare una veste unitaria a tutti i centri per l'impiego del suo territorio, da Sarzana a Ventimiglia, mediante l'ideazione di standard di linea univoci sotto il profilo comunicativo e di progettazione visiva delle sedi, cui seguirà un notevole potenziamento dell'infrastruttura digitale - annunciano - Dal punto di vista infrastrutturale entro la metà del 2023 la maggior parte dei centri saranno completamente ristrutturati, rinnovati e ampliati".

L'investimento complessivo messo a disposizione dalla Regione Liguria per il potenziamento infrastrutturale e dell'organico dei centri è di circa 30 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni destinati all'ammodernamento delle sedi