Catanzaro-Sampdoria 1-3: cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria chiude il campionato a Catanzaro con una squillante vittoria, ottenuta nel segno della tripletta di Borini, un gol su rigore e due su azione, inframmezzati dal provvisorio pari di Oliveri. Ma il sorpasso sul Palermo non riesce perché I rosanero vincono a Bolzano e giocheranno in casa, con due risultati su tre a favore, nella prima gara di playoff, il 17 maggio alle 20,30 alla Favorita. Senza i due punti di penalità, eredità della gestione Viperetta, le cose sarebbero state diverse. Ma questo settimo posto, con tutto quello che era successo prima ed è accaduto durante il campionato, è un ottimo risultato. E ora via agli spareggi.

La Sampdoria parte forte e trova un rigore visto dal Var, per un pestone di Miranda su Borini che dal dischetto trasforma. La reazione del Catanzaro ha come primo segno la saetta di Pompetti che manda il pallone a sibilare sopra la traversa. A metà frazione il Doria prova due verticalizzazioni a favore di De Luca, prima con Darboe e poi con Esposito, ma i difensori giallorossi rimediano. Ghilardi alla mezz'ora commette fallo di mano, punizione dalla lunetta, Iemmello calcia alto. Subito dopo tocca a Sounas impensierire Stankovic con un colpo di testa. Ancora De Luca lanciato da Darboe ma Sala interviene di piede. Il Catanzaro pareggia con un tiro di Oliveri deviato da Ghilardi. Il Doria reagisce con due occasioni, una sprecata da Stojanovic, l'altra da Gonzalez. Nel finale ci prova ancora Leoni ma Sala si supera. Si va all'intervallo sul risultato di parità, con la Sampdoria a recriminare per le troppe occasioni sprecate: sei tiri in porta contro uno.



Al rientro in campo, la Sampdoria subisce un'incursione di Sounas, su cui Stankovic devia. Facundo rischia il secondo giallo su Donnarumma che però era in posizione di fuorigioco. I blucerchiati, in maglia nera, sembrano rifiatare, di fronte a un Catanzaro in apparenza più concreto. Intanto diluvia e la Sampdoria recrimina per l'annullamento di un gol di De Luca, che sfugge al suo marcatore su servizio di Darboe. Neanche il controllo al Var fa giustizia ed è un peccato. Ma il gol arriva al 57' con il secondo gol di Borini, pronto sottoporta a sfruttare l'assist di Ricci. Lo stesso Borini fa tripletta al 60', ancora con un guizzo sottoporta su assist di De Luca. Ma arriva la doccia fredda da Bolzano, dove portandosi in vantaggio con gol di Diakite il Palermo si riporta avanti sui blucerchiati in classifica. De Luca si vede annullare un secondo gol per un fuorigioco della misura di un piede. Ma la vittoria sembra ormai al sicuro, per quanto ormai l'attenzione sia tutta sul risultato di Bolzano, dove un pari degli altoatesini consentirebbe al Doria di giocare col Palermo in casa. Per come era cominciato il campionato, per come gli infortuni lo hanno scandito, un risultato ragguardevole. Ma "the best is yet to come", il meglio deve ancora venire. Chissà.





LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2' GOL DORIA in area di Miranda su Borini, il Var richiama Perenzoni: rigore. Sul dischetto va Borini che spiazza Sala. 0-1

11' ammonito Facundo per fallo su Sounas.

14' ci prova Pompetti dalla distanza, pallone alto di poco sulla traversa.

18' Darboe serve Esposito, rimedia Krajinc.

23' Esposito prova a servire De Luca, ma Brighenti rimedia.

28' mani di Ghilardi con ammonizione, punizione dalla lunetta, Iemmello calcia alto.

32' Colpo di testa di Sounas, pallone a lambire il sette destro.

34' Darboe lancia De Luca, esce direttamente di piede il portiere Sala.

40' GOL CATANZARO. Oliveri trova il pari con un gancio sinistro deviato in modo decisivo da Ghilardi. 1-1

42' Stojanovic si fa parare da Sala una conclusione a botta sicura. Quindi Facundo con un colpo di testa sfiora la traversa.

45' Occasionissima per il Doria, Sala devia il colpo di testa a botta sicura di Leoni.



SECONDO TEMPO

47' Sounas chiama Stankovic a una deviazione laterale.

50' Stankovic deve uscire su Iemmello.

51' Ci prova Stojanovic ma il servizio per De Luca è impreciso.

52' Recrimina la Sampdoria per un gol annullato a De Luca, che sfugge al Brighenti che sembra cadere da sé; neppure il controllo al Var sana quella che sembra una chiara ingiustizia.

57' GOL DORIA Borini è spietato sottoporta su assist di Ricci. 1-2

60' GOL DORIA Ancora Borini che firma la tripletta su assist di De Luca.

73' De Luca si vede annullare un altro gol, anche stavolta dopo il controllo al Var, stavolta per fuorigioco.







CATANZARO-SAMPDORIA 1-3

RETE: 3' Borini (rigore), 40' Oliveri, 57' e 60' Borini.

CATANZARO: Sala; Sounas, Brighenti, Krajnc, Miranda; Stoppa, Verna, Pompetti, Oliveri; Donnarumma (62' Brignola), Iemmello (62' Biasci). Allenatore: Vincenzo Vivarini.

SAMPDORIA: Stankovic; Gonzalez (61' Piccini), Ghilardi (61' Depaoli), Leoni; Giordano, Darboe (78' Verre), Ricci, Stojanovic; Borini (68' Alvarez), De Luca, Esposito (67' Benedetti). Allenatore: Andrea Pirlo.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

NOTE: ammoniti Miranda, Facundo, Giordano.