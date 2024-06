Caso Toti, venerdì l'incontro con i leader regionali del centrodestra nel pomeriggio

Alessandro Piana, e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, venerdì toccherà ai tre leader regionali della coalizione di centrodestra che lo sostiene dal 2015. Si tratta del viceministro e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi, il deputato e coordinatore ligure di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, e il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco. Lunedì prossimo invece si concluderà la tornata di incontri con Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, rispettivamente leader e deputato di Noi Moderati. Se l'incontro della giunta Toti è avvenuto in mattinata, quello dei leader regionali si terrà nel pomeriggio invece, intorno alle 16:00-17:00 e come è accaduto con il primo, avrà una durata di tre ore. La Guardia di Finanza starà fuori a vigilare proprio come lunedì.

Venerdì sarà il vertice decisivo con ogni probabilità per definire la linea politica da portare avanti. La linea della giunta è stata chiaramente delineata lunedì 24 giugno, durante la conferenza stampa convocata a Luni, dove il presidente reggente Piana e gli assessori Scajola e Giampedrone hanno ribadito ancora una volta la volontà di andare avanti con Piana al comando fino al ritorno di Toti, quando otterrà la revoca degli arresti domiciliari, cosa che potrebbe avvenire a luglio con la sentenza del Tribunale del Riesame. L'udienza per l'appello al tribunale del Riesame presentato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà infatti l'8 luglio e la decisione verrà presa entro 20 giorni dal deposito degli atti da parte della Procura e, dunque, entro il 15 luglio. Ma la revoca potrebbe slittare ad agosto e nella peggiore delle ipotesi a settembre/ottobre con la Cassazione. L'avvocato Savi al riguardo si è detto fiducioso, dal momento che sono stati ascoltati tutti i testimoni e non sussiste il pericolo di reiterazione del reato così come l'inquinamento probatorio. Di dimissioni non si è parlato durante il primo vertice in casa Toti, da quanto è emerso dai diretti interessanti, la volontà è di arrivare a fine mandato, ossia nel 2025.

In queste ore i leader regionali si confronteranno, anche con il governo in vista dell'incontro di venerdì. Ma viste le dichiarazioni recenti e facendo considerazioni politiche è verosimile che i leader regionali supportino la stessa linea espressa dalla giunta Toti. Il contenuto poi dell'incontro probabilmente verrà trasmesso tramite una nota congiunta e firmata dai tre leader, a differenza di quanto accaduto lunedì con il punto stampa organizzato. Pare infatti che non ci sia la volontà di rilasciare dichiarazioni pubbliche.