Caso Toti, Tosi (M5S): "Interesse pubblico in Liguria è venuto meno, dimettetevi per fare un favore ai cittadini"

"In questi anni in Liguria sono state portate avanti e fatte delle scelte che per noi sono sempre state inaccettabili e ultimamente totalmente fuori luogo. L'interesse pubblico è venuto meno. Anzi, non esiste proprio quando ci si accorda per fare campagna elettorale sui maxischermi a seguito di aperture di supermercati". Così il capogruppo del M5S Fabio Tosi interviene in aula nella seduta del Consiglio regionale della Liguria con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Giovanni Toti agli arresti domiciliati dal 7 maggio scorso.

"Questa semmai la possiamo definire 'interesse di lista civica'. - continua il capogruppo M5S - Interesse di parte e nemmeno di partito, visto il peso politico a livello nazionale conseguito nelle ultime elezioni pari a un prefisso telefonico". "La mozione di sfiducia a un Presidente di Regione è il massimo atto politico che la minoranza consiliare può presentare e discutere all'interno di un'assemblea legislativa", ricorda Tosi denunciando che "a causa del centrodestra la Liguria versa in una situazione imbarazzante e grave provocando un danno d'immagine alla nostra amata Regione".

"Fate un favore alla Liguria. Dimettetevi. Fate un favore a voi stessi: chiedete ai cittadini se vi vogliono ancora lì per un altro mandato, alla guida dell'ente. Magari sì. Ma mettevi in gioco e dimostrate di non temere le urne", sollecita.