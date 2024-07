Caso Toti: tombamento Calata Concenter, Soprintendente "richiamata all'ordine" in Regione

Dalle carte dell'inchiesta della Procura di Genova per corruzione e voto di scambio, spunta un altro dettaglio sulla vicenda del tombamento di Calata Concenter, molto caro ad Aldo Spinelli. Dalle intercettazioni emerge come il 20 marzo 2023 Marcella Mirafiori, segretaria politica e tra i principali collaboratori di Toti, contatta una collaboratrice di Paolo Emilio Signorini, allora presidente del porto, per creare le condizioni per una convocazione in Regione di Cristina Bartolini, Soprintendente alle Belle Arti, che aveva reso pubblica la contrarietà all'operazione, stante la presenza di un vincolo dovuto alla vicinanza alla storica Lanterna dell'area in questione.

Così la Mirafiori dice alla collaboratrice di Signorini: “Quella rompe, la convochiamo”. Il giorno dopo, in una conversazione intercettata tra Spinelli e Signorini, scrive il Secolo XIX, l'imprenditore dice "Ho visto che la cosa è bloccata perché la cosa (la Soprintendente, ndr) non la vuole. Risposta del manager: "Tieni conto che il porto di Genova è in scacco per queste signorine della Soprintendenza, cioè dimmi tu a che punto siamo arrivati".

Convocata in Procura come persona informata sui fatti, la Bartolini ha confermato di essere stata convocata in Regione per una riunione finalizzata a "sensibilizzarla". "In quell'incontro parlammo delle problematiche generali afferenti al porto. Ricordo che ci venne segnalata la necessità e l'urgenza di velocizzare tutte le pratiche. Su Concenter invece ci fu un incontro specifico, qualche settimana prima con l'allora direttore generale Paolo Piacenza, in cui ci venne richiesta una generica disponibilità affinché gli iter si concludessero positivamente". Ma soprattutto: "Ricordo un atteggiamento ostile nei nostri confronti, ad esempio non ci è mai pervenuto alcun verbale di questa riunione".