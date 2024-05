Caso Toti, Serracchiani (Pd) a Telenord: "Liguria in ostaggio, opere servono al Paese, centrodestra pensi all'interesse di tutti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia, oggi parlamentare e responsabile Giustizia del Pd, intervenuta alla rassegna stampa di Telenord, a proposito del caso Toti osserva: "Siamo davanti a un problema enorme. Di fronte a certi comportamenti la giustizia farà il suo corso, ma la politica deve tornare a essere esempio e in questo momento si tiene in ostaggio la Regione Liguria, che ha ottenuto la parte più importante dei fondi Pnrr. Mi chiedo per quanto possiamo continuare ad avere una paralisi che, per l'importanza delle opere in questione, non riguarda solo il porto e Genova e la Liguria ma tutto il Paese. Non possiamo attendere le decisioni della maggioranza, che dovrebbe avere la capacità di comprendere come sia necessario mettere davanti a tutto l'interesse del Paese".