Caso Toti, Schillaci :"Non commento l'inchiesta", Piana: "Andiamo avanti"

Il ministro della salute Orazio Schillaci, presente a Genova in occasione del G7 alle domande dei giornalisti sul rigetto della revoca dei domiciliari di Giovanni Toti ha preferito non rispondere, dicendo: "Non ho mai commentato decisioni dei magistrati e non lo farò oggi". Anche il sindaco di Genova Marco Bucci ha seguito la stessa linea del ministro dicendo di non voler commentare in alcun modo l'inchiesta: "Non l'ho mai fatto e continuo così".

Il presidente ad interim Alessandro Piana invece ha detto: "Andiamo avanti ne più e ne meno di come abbiamo fatto in questi momenti. E' una prerogativa del presidente Toti decidere in base alla sua strategia difensiva e alla sua scelta, in ogni caso aspettiamo il risultato della cassazione".