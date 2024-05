Caso Toti, Salvini: "Spero che le indagini non blocchino i cantieri a Genova"

"Non contesto i guai giudiziari di nessuno e non li commento. Però posso dire che c'è una sinistra che quando c'è un'inchiesta che tocca qualcun altro emette subito una sentenza di condanna e, invece, quando c'è un problema a Bari si autoassolve". Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Lecce parlando della posizione della Lega sui casi giudiziari di Bari e Genova.

"Io non spero nelle manette per nessuno: chi sbaglia paga - ha detto Salvini -. Mi auguro che le indagini a Genova non blocchino i tanti cantieri che abbiamo aperto in Liguria perché non servono a Salvini o a Toti, ma servono ai genovesi e ai liguri. Così come i problemi che hanno avuto Decaro ed Emiliano, per quello che mi riguarda, non hanno bloccato neanche mezza opera pubblica e neanche mezzo cantiere in Puglia".