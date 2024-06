Caso Toti, revocata l’interdizione a Saverio Cecchi e Alessandro Campagna

Sono state revocate le misure cautelari che vietano di di ricoprire cariche in imprese ed enti per un anno, emesse nei confronti dell'ormai ex presidente di Confindustria Nautica Confindustria Nautica, Saverio Cecchi e del direttore del Salone Nautico Alessandro Campagna dal tribunale di Genova. Cecchi si era autosospeso. Per quanto riguarda Campagna, si trovava in ferie in attesa dell’udienza. Rimangono però entrambi indagati per presunta corruzione dell'ex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani, che secondo l'accusa, li avrebbe convinti ad acquistare partite di acqua in tetrapack prodotte da suo fratello Filippo a 20 mila euro e in cambio lui aveva promesso di impegnarsi per fargli avere un consistente contributo regionale di 780 mila euro, derivanti da fondi comunitari.