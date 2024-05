Caso Toti, Lupi (Noi Moderati): "Giovanni ottimo presidente, il processo avviene sui giornali"

"Non ho avuto l'occasione di sentire Toti. Non cambia il giudizio rispetto a Giovanni, che non solo è un carissimo amico ma dal mio punto di vista è un ottimo presidente della Regione. Sono convinto che potrà rispondere alle accuse che gli sono state rivolte. L'unico appello che faccio è: c'è un'accusa, c'è un'indagine in corso, c'è però una difesa, c'è la presunzione d'innocenza. Si stanno pubblicando, e qui forse qualche riflessione dovremmo farla, non solo gli atti legittimi ma addirittura stralci delle 9mila pagine dell'inchiesta. Si pubblicano foto, si pubblica tutto, in modo che il processo non avviene com'è giusto che sia nei tribunali ma avviene sulle pagine dei giornali, per cui per una versione o un'altra si è già condannati a priori".

"Conoscendo Toti, non credo che in questo momento lui voglia dimettersi. L'unica voglia che ha credo sia quella di chiarire. Credo che la magistratura con responsabilità debba fare la sua parte, ma altrettanto il confronto politico e le istituzioni". Lo ha dichiarato Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, in un intervento televisivo.