Caso Toti, Benifei (Pd): "Presidente ha gestito la Liguria come un circolo di amici"

"Toti ha gestito la Regione Liguria come un circolo di amici suoi. Anzi: amici e sostenitori, più o meno disinteressati. Per questo deve lasciare, a prescindere da come si chiuderà la vicenda penale". Lo afferma Brando Benifei, capodelegazione del Pd all'Europarlamento e ricandidato da Elly Schlein nel Nord Ovest, in un'intervista a Repubblica. "Le dimissioni sono doverose. Toti ha gestito il bene pubblico della Liguria come un affare privato. Per fare una visita specialistica in ospedale ci vuole un anno ma per l'imprenditore che aveva il contatto giusto per una pratica, il via libera della Regione arrivava in poche settimane. Non può funzionare così", attacca Benifei.

In vista di un possibile voto regionale, afferma, "in questi anni di opposizione a Toti abbiamo cementato una coalizione pronta a costruire un'alternativa seria. Ora non servono personalismi o atteggiamenti divisivi tra le forze politiche: dobbiamo unire chi si oppone a questa destra".

C'è chi fa il nome di Andrea Orlando: "Il nostro partito ha tante figure autorevoli che potranno proporsi. L'importante è unire la coalizione in un progetto - mette le mani avanti Benifei - Di certo la figura di Orlando è una delle più autorevoli e in questi anni, col lavoro sul territorio, ha dimostrato di poter rappresentare un'alternativa credibile. Apprezzo anche il suo impegno per riportare in Ue una rappresentanza ligure, vista la posta in palio, a partire dal Pnrr".