Caso Toti, avvocato Savi: "Copie forensi di telefoni e pc già fatte scorsa settimana, siamo certi non possa venir fuori nulla di pregiudizievole"

"La copia forense, che è avvenuta in realtà la scorsa settimana, è un fatto dal quale non può emergere nulla. Siamo cosi tranquilli che non ci siamo presentati visto che non c'era niente da controllare. Così adotteremo una linea tale che tutto quello che vorranno vedere, o reperire o estrarre da strumenti informatici... beh, aderiremo a quelle richieste perché abbiamo la massima tranquillità che da quelle non possa venire nulla di pregiudizievole".

Così Stefano Savi legale di Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria arrestato il 7 maggio e tutt'ora ai domiciliari nell'ambito di una vasta inchiesta per corruzione, stamani in procura a Genova. Savi ha confermato che per il momento non è stata fissata alcuna data per l'interrogatorio chiesto dal governatore. "Toti - ha concluso Savi - lavora alacremente per la sua difesa".