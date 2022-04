Caso plusvalenze: le richieste della Procura Federale per Genoa e Samp

di Redazione

Chiesta la squalifica per 12 mesi di Ferrero e di 6 mesi e 10 giorni per Preziosi. Per il Genoa 320.000 euro di ammenda, 195.00 per la Sampdoria

Martedì 12 Aprile 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn