Casella, lunedì lutto cittadino per ricordare Luca: scuole chiuse e bandiere a mezz’asta

Questo lunedì 17 marzo sarà una giornata di lutto cittadino a Casella. Il Comune ha deciso di commemorare la scomparsa di Luca, il ragazzo di 14 anni deceduto improvvisamente il 12 marzo, con una serie di iniziative di raccoglimento e rispetto. Le scuole primarie e secondarie rimarranno chiuse, le bandiere saranno esposte a mezz’asta e tutte le manifestazioni pubbliche programmate per la giornata verranno sospese.

Decisione del Comune – Il sindaco di Casella, Gabriele Reggiardo, ha ufficializzato la proclamazione del lutto cittadino per esprimere la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera comunità alla famiglia del giovane. "Un gesto doveroso per ricordare Luca e per stringerci attorno a chi sta vivendo questo momento di immenso dolore", ha dichiarato il primo cittadino.

Cordoglio della comunità – La tragedia ha profondamente colpito Casella, dove Luca e la sua famiglia erano molto conosciuti e stimati. Nei giorni successivi alla sua scomparsa, numerosi cittadini hanno espresso il proprio dolore e la propria solidarietà attraverso messaggi e iniziative spontanee. Anche le scuole che frequentava il ragazzo hanno dedicato momenti di raccoglimento in suo onore.

Messaggio del Comune – Sul sito ufficiale dell’amministrazione è stato pubblicato un messaggio rivolto alla comunità: "Il Comune di Casella è profondamente addolorato per la tragica e prematura scomparsa di Luca. In momenti come questi, non ci sono parole che possano colmare un dolore così grande. Ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di scuola e a tutti coloro che gli volevano bene, condividendo il loro immenso dolore. Che il ricordo di Luca possa rimanere sempre vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto."

Inchiesta della Procura – Nel frattempo, la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, per accertare le circostanze della morte del giovane. Il pubblico ministero Federico Panichi ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche di Luca e valuterà l’eventuale necessità di un’autopsia per chiarire ogni aspetto del decesso.

Partecipazione e sospensione eventi – In segno di rispetto, tutte le manifestazioni pubbliche previste nel fine settimana sono state annullate. Lunedì, la comunità è invitata a unirsi nel silenzio e nella riflessione per ricordare Luca e dimostrare solidarietà alla sua famiglia.

