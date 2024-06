Casella, al via i campionati italiani Juniores di ciclismo: cominciano le ragazze, 22 team per un totale di 111 atlete

In occasione di Genova2024 Capitale Europea dello Sport, ha avuto inizio oggi sabato 30 giugno il Campionato Italiano di ciclismo su Strada che mancava in Liguria dal 2007. Si è riusciti ad aggiudicare la Prova Tricolore per la categoria Juniores, che è diventata per i più forti l’anticamera del professionismo. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana, dalla Regione Liguria e dal Comune di Casella. Presenti alla prima giornata il sindaco di Casella Gabriele Reggiardo, il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna e il presidente della federazione ciclistica ligure Sandro Tuvo.

L'appuntamento attesissimo nella categoria, un crocevia fondamentale per aspirare a un posto in nazionale per Europei e Mondiali. Al via con la prova riservata alle ragazze. Si parla di 96 km per un dislivello di 1.093 metri, quasi tutti concentrati nel finale e probabilmente quello strappo di Crocefieschi sarà decisivo ai fini della classifica finale. 22 team per un totale di 111 atlete. Domani domenica 30 giugno invece avrà luogo quella maschile alla stessa ora sempre da Via Aldo Moro. Premiati a fine gara i primi 10 classificati con consegna della maglia tricolore.

Il Comitato Regionale Ligure FCI, si rimette dunque in gioco a livello nazionale per queste manifestazioni che, per la loro portata, saranno anche un test organizzativo per il team chiamato nel 2025 ad ospitare i Campionati Europei Marathon di mountain bike.

Il percorso è comune per le due categorie per 96 Km e tocca, oltre che Casella, tutti i comuni della Valle Scrivia, Montoggio, Savignone, Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Arquata Scrivia, Gavi, Serravalle Scrivia, Crocefieschi e Valbrevenna.