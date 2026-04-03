Case della Comunità aperte anche a Pasqua in tutta la Liguria

GENOVA - Un servizio che oltre il semplice supporto di alleggerimento dei Pronti Soccorso quello delle nuove Case di Comunità, 32 in tutta la Liguria, lanciate con la riforma sanitaria. A spiegarlo a margine della presentazione del piano per il fine settimana pasquale è l'assessore regionale

alla sanità Massimo Nicolò. "La Casa della Comunità è una casa che ha la potenzialità di offrire servizi a 360 gradi. Penso all'assistenza domiciliare

integrata: dalla Casa della Comunità partono quotidianamente una flotta di infermieri di famiglia e di comunità che gira per tutto il territorio ligure per offrire e per dare assistenza domiciliare a quei pazienti che ne hanno bisogno. Per cui offriamo un'assistenza nelle Case della Comunità, ma, proprio perché sappiamo che ci sono problematiche di non autosufficienza, di scarsa autosufficienza, di difficoltà a farsi accompagnare di soggetti che sono a casa che necessitano di fare un prelievo o di avere una medicazione di una ferita o di riposizionare un catetere, in questi casi sono previsti (e lo stanno già facendo da ormai diversi mesi) gli infermieri di famiglia e di comunità che sono addestrati proprio per girare il

territorio ligure e andare dentro le case dei cittadini proprio per questi servizi".

Il messaggio lanciato dall'assessore Nicolò è dunque molto chiaro: "L'invito ai cittadini è quello di imparare a conoscere e utilizzare sempre di più questi presidi di prossimità, in particolare durante i periodi festivi. Le Case della Comunità sono un punto di riferimento vicino a casa per i bisogni di

salute a bassa e media complessità. I cittadini troveranno disponibile, ad accesso diretto e senza prenotazione, il medico di Medicina generale. Per le situazioni tempo-dipendenti, invece, resta fondamentale il ricorso ai servizi di emergenza-urgenza garantiti dai Pronto soccorso".

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