Casarza ligure, uomo perde controllo dell'auto: si ribalta su un fianco. Ricoverato a Lavagna per trauma cranico e facciale

Spettacolare incidente stradale in via IV Novembre a Casarza Ligure dove, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri di Casarza un'auto con alla guida un uomo di 53 anni ha perso il controllo del mezzo. Prima ha carambolato contro alcune auto in sosta poi è finita su un fianco. I vigili del fuoco di Chiavari hanno dovuto estrarre l'uomo dal lunotto posteriore per poi affidarlo alle cure dei medici inviati dal 118. L'uomo ha riportato un trauma cranico, un trauma facciale e allo sterno. E' stato ricoverato a Lavagna.