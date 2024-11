Casarza Ligure: al via la causa di beatificazione di Marco Gallo, a 13 anni dalla scomparsa

Sarà avviata la causa di beatificazione di Marco Gallo, a 13 anni dalla morte. Nella sua breve esistenza terrena, il 17enne originario di Casarza Ligure e scomparso in un incidente stradale a Monza, dove si era trasferito con i genitori Antonio e Paola, ha lasciato un segno profondo in tutte le persone che lo avevano conosciuto. E' ormai tradizione il pellegrinaggio annuale di amici e parenti, ogni giorno di Ognissanti, al Santuario di Montallegro a Rapallo. E proprio in questa occasione, al termine della celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Chiavari, Giampio Devasini, è stato dato da padre Andrea Mandonico.

La profondità di pensiero del giovane Marco, che portava il nome del nonno paterno, era stata citata pochi giorni dopo la morte dallo stesso cardinale Angelo Scola, allora arcivescovo di Milano, durante gli esercizi spirituali per l'Avvento in Duomo. Nel 2017 la sua esperienza di vita era diventata un libro: "Marco Gallo. Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare". Il titolo è ispirato a uno dei commenti di Marco, scritto a soli 11 anni, su una poesia di Eliot sul viaggio dei re Magi: “Per me le grandi difficoltà sono state fatte e pensate da Dio non per crudeltà ma per vedere se amavamo veramente Gesù, se eravamo veramente disposti a rischiare di morire per conoscere Gesù".

Il libro, con la prefazione di Corrado Sanguineti vescovo di Pavia ("Un giovane dei nostri anni, che fin da bambino manifesta un desiderio potente di vita, un’apertura leale e drammatica a ogni aspetto della realtà") raccoglie infatti le riflessioni e i pensieri di Marco ritrovati dalla famiglia nei diari, nei fogli sparsi tra i libri di scuola, nei bigliettini. Una ricerca che ha messo in luce un'esistenza non comune.