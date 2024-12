Capodanno, i rischi dei botti per gli animali: ecco il decalogo per proteggerli

L'avvicinarsi del Capodanno ripropone l'annoso problema dei botti e dei fuochi artificiali, responsabili di gravi disagi per gli animali domestici e selvatici. Per sensibilizzare i proprietari su come proteggere i propri amici a quattro zampe, l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha lanciato un video-decalogo con regole pratiche per evitare tragedie. protezione animali (Oipa) ha lanciato un video-decalogo con regole pratiche per evitare tragedie.

Petardi e paura–Le esplosioni di petardi e fuochi artificiali terrorizzano cani e gatti, portandoli spesso a reazioni incontrollate. Non è raro che, spaventati, fuggano dai cortili o dai giardini, rischiando di essere investiti o di perdersi. Per gli animali anziani o cardiopatici, lo stress può risultare fatale. «L’inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia», sottolinea Massimo Comparotto, presidente di Oipa.

Fauna selvatica–Anche gli uccelli e gli animali selvatici subiscono le conseguenze dei botti. Spaventati dalle luci e dal frastuono, si disorientano e spesso si schiantano contro alberi, muri, cavi elettrici o automobili. L’impatto ambientale dei festeggiamenti non si ferma qui: le cosiddette “lanterne cinesi” rappresentano un pericolo mortale per la fauna e un innesco di incendi boschivi.

Lanterne cinesi–Questi oggetti, sempre più diffusi nelle celebrazioni, possono essere letali per animali domestici e selvatici. I loro scheletri metallici, se ingeriti, causano emorragie interne, mentre il loro volo incontrollato è un rischio per boschi e abitazioni.

Ordinanze comunali–Alcuni Comuni italiani hanno già emesso ordinanze per vietare l’utilizzo di petardi, ma spesso i controlli sono insufficienti. L’Oipa invita le autorità a considerare prioritari i controlli durante la notte di San Silvestro e a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Il decalogo Oipa–Per tutelare gli animali, l’Oipa propone dieci regole:

Tenere gli animali lontano dai luoghi in cui si usano petardi. Non lasciarli soli, per evitare reazioni incontrollate. Proteggerli in casa o in luoghi sicuri. Alzare il volume di radio o TV e chiudere persiane e finestre. Lasciarli rifugiare dove si sentono al sicuro. Portarli al guinzaglio durante le passeggiate. Consultare un veterinario comportamentalista per terapie di supporto. Evitare tranquillanti fai da te. Organizzare una gita in luoghi lontani dai centri urbani. Promuovere ordinanze contro i botti e sensibilizzare sull’utilizzo di alternative silenziose.

