Cantieri in autostrada, Genova stretta nella morsa di code chilometriche

di Redazione

Attorno al capoluogo traffico fermo in tutte le direzioni. Lunghi incolonnamenti anche in A10 fino a Celle Ligure e poi Savona

Grossi problemi anche stamattina sulle autostrade liguri per i lavori in corso. Situazione particolarmente pesante attorno a Genova, soprattutto in uscita dalla città.

Quattro chilometri di coda sulla A7 fra Bolzaneto e Busalla. Addirittura sei chilometri di fila fra Arenzano e Celle Ligure, ed un ulteriore chilometro poi fino a Savona. Nell'altra direzione traffico bloccato per due chilometri fra Albisola e Varazze.

Situazione pesante in A12 fra Nervi e Genova Est (3 chilometri) e anche nell'altro senso, fra Recco e Rapallo.