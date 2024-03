Campomorone celebra la giornata internazionale dei diritti della donna con un concerto al Cabannun

Sabato 9 marzo 2024 al teatro Cabannun di Campomorone, per combattere la violenza di genere e per celebrare l’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, andrà in scena un concerto organizzato da ANPI Campomorone - Sezione Passo Mezzano, con la collaborazione e il contributo del Comune di Campomorone dal titolo “Per un nuovo domani”, spettacolo di parole, musica e immagini.

"La violenza sulle donne era ed è sempre più un’emergenza alla quale occorre rispondere alzando la soglia di attenzione e sensibilizzando tutti, e con l’aiuto di tutti, uomini e donne. Si vuole sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne, per l’uguaglianza di genere e contro la violenza che non può essere tollerata né giustificata in alcun modo" spiega il Comune in una nota.

Tra le interpreti del concerto: Chiara Barbieri, Sara Bruzzo, Barbara Del Giudice, Giulia Del Giudice, Patrizia Firpo, Chiara Franzi, Elena Merlo, Elisa Montaldo, Dalila Muscarella, Loredana Parodi, Martina Parodi, Giorgia Procopio.

I musicisti che le affiancheranno saranno: Fabio Canepa, Alberto Parodi, Stefano Picollo, Vittorio Sasso, Alessandro Vigo.

Verranno proposte anche alcune letture a cura di ANPI Campomorone, Eleonora Arecco, Eliana Sacco.

La serata sarà con ingresso ad oblazione, e il ricavato verrà devoluto al Centro Antiviolenza Mascherona di Genova.