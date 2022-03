Camion in fiamme in A26, code in entrambe le direzioni

di Redazione

Il mezzo era fermo quando ha preso fuoco, nessuna conseguenza per il conducente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno domato in fretta le fiamme

Un camioncino è andato a fuoco oggi pomeriggio sulla A26 non lontano dal passo del Turchino. Il veicolo era fermo quando per cause ancora imprecisate è andato a fuoco. Nessun problema per il conducente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Il traffico è risultato rallentato in entrambe le direzioni. Si sono formate code di circa tre chilometri.