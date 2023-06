Calciomercato Genoa, spuntano Colombo e Guilavogui

Il Genoa continua la sua caccia ai rinforzi in vista della prossima Serie A e Sky riporta di due nuove idee delle ultime ore. In attacco spunta una pista giovane: ai rossoblù piace Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà del Milan, ma reduce da una stagione da 5 gol e 2 assist al Lecce. Il centravanti, che ha preso parte anche all'Europeo Under 21, ha segnato anche la rete decisiva per la salvezza dei salentini con il rigore a tempo scaduto a Monza.

Josuha Guilavogui, invece, è un centrocampista francese 33 anni. Non ha rinnovato con il Wolfsburg al termine della stagione ed è libero di accasarsi altrove. Per lui anche 7 presenze in nazionale. In passato ha vestito anche le maglie di Bordeaux, Saint Etienne e Atletico Madrid.