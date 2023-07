Calciomercato Genoa, Retegui sbarca in Italia: "Sono molto contento, un sogno essere qui". Le immagini dell'arrivo a Milano (VIDEO)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mateo Retegui è arrivato in Italia: il prossimo centravanti del Genoa è appena sbarcato a Milano Linate, dopo un viaggio da Buenos Aires che ha previsto anche uno scalo a Madrid. L'attaccante della Nazionale arriverà poi a Genova per sbrigare le ultime pratiche prima di firmare un contratto quadriennale con i rossoblù. Ad accoglierlo anche il dg del Genoa Flavio Ricciardella. "Sono felice, molto contento di essere qui. Per me è un onore, un sogno. Se ho parlato col ct Mancini? Lo farò domani, è stato un viaggio lungo. Domani firmerò, poi parleremo" le prime parole dell'attaccante.

Ieri, alla partenza dalla capitale argentina, intercettato dai giornalisti di Espn, Retegui aveva dichiarato: "Giocare in Europa è il mio sogno, ho parlato con Diego Milito e mi ha detto che è la scelta giusta per me. Mi ha parlato benissimo del Genoa. Certamente Diego ha influito un po' nella decisione. Mi ha parlato molto bene del club e della città. Il campionato di serie A? Vado molto tranquillo, con voglia di giocare e vincere, speriamo sia il campionato ideale. Tengo i piedi per terra, guardo giorno per giorno. Ma per me l'importante è crescere e imparare dal calcio italiano che è molto difficile e dinamico. Sono felice di questa opportunità. Abbiamo preso la decisione in famiglia e abbiamo pensato fosse la migliore. Vado in un grande club, sono felice e pronto a imparare. Voglio stare più vicino al calcio italiano e fare il possibile per crescere e imparare ed essere pronto se mi chiamano".