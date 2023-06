Calciomercato Genoa, portieri in uscita: Vodisek verso la Slovenia, Semper piace al Como

Genoa alle prese con le cessioni in questa fase di calciomercato, prima di inserire i tasselli per rinforzare la rosa in vista della prossima Serie A. Movimenti soprattutto in porta dove il titolare indiscusso sarà Martinez, ma alle sue spalle potrebbe cambiare qualcosa: il secondo portiere potrebbe essere Leali, reduce da una stagione con l'Ascoli in Serie B.

Pronti a salutare il Genoa Semper e Vodisek: il primo piace molto al Como, che punta a costruire una squadra capace di lottare per la promozione; il secondo - riporta la testata slovena 'nogomania.com' - potrebbe tornare in patria per diventare il titolare del Rogaska, squadra neopromossa nella massima serie.