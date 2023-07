Calciomercato Genoa: Piatek sfuma, si tratta per Retegui, Meitè l'ultima idea, la Juventus su Lipani, Zanoli si avvicina

Continua il lavoro degli uomini mercato del Genoa, a caccia dei profili adatti da mettere a disposizione di Gilardino in vista della prossima stagione. Partiamo da una certezza: Piatek non sarà il nuovo centravanti rossoblù. Il polacco, peraltro ex Grifone, ha firmato con i turchi dell'Istanbul Basaksehir ed è pronto a iniziare la nuova avventura dopo il prestito alla Salernitana dello scorso anno.

In attacco resta viva la pista Retegui, con la dirigenza genoana che tratta sulla base di 10-12 milioni più bonus.

A centrocampo l'ultima idea porta a Meitè: reduce da un prestito alla Cremonese, la mezzala è tornata al Benfica, ma potrebbe partire nuovamente. E il Genoa tiene alta l'attenzione sull'ex Milan e Torino.

La Juventus ha messo nel mirino Lipani: il centrocampista fresco campione d'Europa con l'Italia Under 19 potrebbe andare ai bianconeri per essere testato nella Next Gen, la squadra che milita in Serie C. Un percorso simile da quello compiuto da Besaggio lo scorso anno.

Infine la corsia destra, con Zanoli sempre più vicino: il Napoli sta per tesserare Faraoni come vice Di Lorenzo ed è pronto a liberare l'esterno, l'anno scorso alla Sampdoria.