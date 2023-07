Calciomercato Genoa, non solo Retegui: Gilardino vuole D'Ambrosio, si tratta per Touré e Meitè

Ore decisive e ore piccole. Perché per chiudere l’affare Mateo Retegui, primo grande e vero colpo di mercato, i dirigenti del Genoa hanno lavorato tutta la notte di mercoledì, fino alle prime luci dell’alba di giovedì. Affare dunque da circa dieci milioni, operazione a un punto di vera svolta. È un colpo di notevole impatto mediatico, nessun dubbio, perché si tratta dell’attaccante “oriundo” lanciato in Nazionale dal ct Mancini. La maglia azzurra è un indicatore di qualità e ora Retegui assicura di essere pronto a confermare in Serie A le grandi potenzialità individuate dal commissario tecnico e mostrate in Argentina. Accordo trovato anche sulla cifra e la durata del contratto, si parla di un quadriennale a salire.

Ma il Genoa non deve e vuole fermarsi spunta un nome nuovo per la difesa: è quello di Danilo D’Ambrosio, 34 anni. Il difensore si è appena svincolatosi dall’Inter al termine di una felice esperienza iniziata nel 2014, quando il giovane talento passò dal Toro ai nerazzurri. È giocatore duttile e di qualità, protagonista con l’Inter anche nell’ultima stagione, dopo ha collezionato complessivamente 24 presenze, in tutte le competizioni, compresa la Champions League. D’Ambrosio può essere schierato come terzino, ma anche come centrale nella difesa a tre. Per capirci: ha quelle caratteristiche che aveva l’ex Mimmo Criscito e che sono impagabili per un allenatore. È anche per questo che Alberto Gilardino, tecnico genoano, ha chiesto (fortissimamente) D’Ambrosio agli uomini mercato del Genoa. La trattativa non è certo chiusa, ma ben avviata, con contatti tra il club rossoblù a l’agente del giocatore. Si lavora, il Genoa è in pressing e passando da un agente all’altro ecco che si devono definire proprio i numeri delle intermediazioni per poter dire davvero chiuso l’affare Retegui. L’attaccante ha già salutato compagni e tifosi del Tigre, ma è ancora in Argentina, pronto a imbarcarsi sul primo volo intercontinentale non appena l’operazione sarà chiusa anche dei dettagli. Non è impossibile che venga annunciato già nella prossime ore e riesca a raggiungere i compagni del ritiro di Moena. È però più probabile che il “colpo” venga annunciato dopo lo sbarco a Genova e le visite mediche. In questa ottimistica previsione l’attaccante della Nazionale sarebbe pronto per prendere parte agli allenamenti nell’immediato ritorno del Genoa al centro sportivo di Pegli.

Pressing, si diceva, anche per D’Ambrosio, perché l’ad Blazquez e il dg Ricciardella (quest’ultimo molto attivo nelle trattative di mercato) vogliono dare a Gilardino rinforzi per la Serie A nel minor tempo possibile, “nella fase del ritiro” come era stato appena raggiunta la promozione dai dirigenti rossoblù, ospito in un Derby del Lunedì che aveva portato gli “studi” di Telenord nell’impareggiabile cornice di Portofino. Insomma, si vuole fare presto e bene: se non sarà possibile avere l’ossatura della squadra definita già a Moena, serve farlo prima che il Grifone scenda in campo per i tre punti. E allora tutti al lavoro, parole, promesse, ma soprattutto fatti. C’è chi sogna (anche in società) e vuole costruire una squadra da “decimo posto”.

Per ora, saggiamente e in modo pragmatico, il tecnico Alberto Gilardino sintetizza il tema con la frase: “La salvezza sarà la nostra Champions”. Sacrosanto. Prima bisogna chiudere le trattative in corso, poi si potranno definire con maggior chiarezza gli obiettivi della prossima stagione. Tutto mentre la campagna abbonamenti vola, con l’entusiasmo di una promozione centrata subito, con quattro obiettivi veri di mercato: Retegui in chiusura, la novità D’Ambrosio, i già noti rinforzi per il centrocampo Meité e Idrissa Touré. Per quest’ultimo il Genoa spinge proprio in queste ore per chiudere con il Pisa l’operazione.

Ore decisive, ore piccole per trattare, è la tabella del Genoa che vuole essere protagonista anche tra i grandi della Serie A.