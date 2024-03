Calcio, gli arbitri del prossimo turno: Feliciani per Genoa-Monza, Dionisi dirigerà Samp-Ascoli

Sono stati designati gli arbitri del prossimo turno di campionato. Giornata numero 28 in Serie A, con il Genoa che attende il Monza al Ferraris sabato sera alle 20.45: dopo le polemiche arbitrali seguite alla partita contro l'Inter, il designatore ha indicato come direttore di gara il teramano Feliciani. Per lui due precedenti con il Genoa: lo 0-0 di Empoli quest'anno e l'1-0 subito a Roma contro i giallorossi nella scorsa Coppa Italia. Gli assistenti saranno Raspollini e D'Ascanio, quarto ufficiale Fabbri, al Var Valeri e Marini.





In Serie B la Sampdoria giocherà contro l'Ascoli, in casa, lunedì sera alle 20.45: dirigerà l'aquilano Dionisi, al settimo incrocio con i blucerchiati.

Fin qui due vittorie (Serie A 18-19 in trasferta con il Sassuolo per 5-3 e sempre Serie A, ma nel 2020-21 con il 3-1 interno al Verona) e 4 sconfitte, contro Benevento (2020-21), Fiorentina (2021-22), Atalanta (2022-23) e Venezia (in questa stagione). De Meo e Bitonti saranno gli assistenti, Cherchi il quarto ufficiale, Nasca e Maggioni gli addetti al Var.





Per Spezia-Sud Tirol, in campo alle 14 di sabato, scelto Di Marco con gli assistenti Margani e Trasciatti, il quarto ufficiale Vingo e in sala Var il duo Maggioni-Pagnotta.