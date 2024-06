Calcio: 777 Partners, proprietari del Genoa, si ritirano dalla trattativa per acquistare l'Everton

La holding 777 Partners si ritira dalla trattativa per acquistare l'Everton, la squadra di Liverpool alternativa ai plurititolari Reds. L'Everton quindi non entrerà nella rete della holding di Miami che comprende anche Genoa, Standard Liegi, Vasco de Gama, Red Star Parigi, Hertha Berlino, Melbourne Victory e, per quota, Siviglia.

E' decorso infatti invano il termine del 31 maggio, perentorio per l'attuazione degli accordi che avrebbero portato all’acquisizione dei Toffees da parte dei 777, che lavoravano a questa acquisizione dal febbraio 2023, versando nelle casse del club oltre 200 milioni di sterline.

“Laccordo tra 777 Partners e Blue Heaven Holdings Limited - recita un comunicato ufficiale dell'Everton - per la vendita e l’acquisto della partecipazione di maggioranza del Club è scaduto oggi. Il Consiglio di amministrazione del Club riconosce il notevole livello di sostegno finanziario che 777 Partners ha fornito al Club negli ultimi mesi e vorrebbe cogliere l’occasione per ringraziarli per questo. Il Club continuerà a operare come al solito, mentre lavora con Blue Heaven Holdings per valutare tutte le opzioni per la futura proprietà del Club. Il Consiglio di amministrazione desidera ringraziare tutti coloro che sono collegati all’Everton per la loro pazienza negli ultimi mesi e ribadire il suo impegno a fornire ulteriori aggiornamenti quando è opportuno farlo attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Club“.