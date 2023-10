Calabria: investimento da 100 milioni per nuovi treni ebridi ed elettrici e mobilità sostenibile a Reggio

“Con la delibera approvata in Giunta, riprogrammiamo delle risorse a beneficio dei servizi di trasporto e delle infrastrutture della Calabria e, in particolare, della provincia di Reggio Calabria. Sono orgogliosa di condividere questo risultato con la senatrice Tilde Minasi e il capogruppo della Lega in Consiglio, Giuseppe Gelardi, ottenuto grazie al lavoro di mediazione dei dirigenti e funzionari del settore trasporti, e al proficuo dialogo intercorso con l’assessore ai trasporti del Comune di Raggio Calabria, Domenico Battaglia”.

È quanto dichiara l’assessore al ramo Emma Staine nell’annunciare un importante progetto di mobilità sostenibile per la provincia di Reggio Calabria.

In particolare, è stato rimodulato l’intero piano spesa, pari a oltre 100 milioni di euro provenienti da fondi di Programma di azione e coesione (Pac) Infrastrutture e Reti 2014/2020, che andavano spesi entro il 2026 e che sarebbero andati perduti a causa della complessità del progetto originario del 2010 e mai avviato.

Il Comune di Reggio Calabria ha presentato un piano più efficace e realizzabile entro il 2026, per un valore pari a venti milioni di euro che riguarderà la mobilità sostenibile (parcheggi, stazioni di interscambio, corsie riservate con sistema di semafori intelligenti per i bus).

Con la restante cifra è stato programmato l’acquisto di nuovi treni, ibridi ed elettrici (46,5 milioni di euro), per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e migliorare i collegamenti sul territorio reggino; venticinque milioni di euro saranno destinati a politiche del lavoro; sette milioni di euro saranno investiti sugli aeroporti e un milione e mezzo sulle ferrovie turistiche.

“Azioni come questa, d’accordo con il presidente Occhiuto che ringrazio, tracciano la linea – ha aggiunto l’assessore Emma Staine – per operare su tutti quei Comuni che sono a rischio definanziamento perché non riescono a portare a termine i progetti, ma che contemporaneamente non posso rischiare di perdere i fondi e lasciare i cittadini senza servizi. Le risorse sono essenziali per realizzare interventi concreti. Noi stiamo facendo il nostro dovere per non disperdere neanche un euro per gli investimenti pubblici perché, solo impegnando bene le somme disponibili, si potrà garantire un percorso virtuoso per costruire insieme un futuro di qualità per tutti i cittadini in grado di generare sviluppo”.