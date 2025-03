Busitalia Umbria alla ricerca di futuri autisti da formare e assumere

Busitalia (Gruppo FS), per rispondere alle crescenti esigenze del settore dei trasporti e confermare il proprio impegno nello sviluppo e nella formazione delle risorse umane, è alla ricerca di autisti bus per ampliare il proprio team nella Regione Umbria. È possibile candidarsi per la posizione di conducente di autobus di linea (profilo professionale: Operatore di Esercizio) fino al 31 marzo 2025 sul portale Fs Careers di Ferrovie dello Stato Italiane (fscareers.gruppofs.it).

L’azienda offre l’opportunità di lavorare in un contesto all’insegna della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della personalizzazione dei servizi, i candidati selezionati avranno l’opportunità di contribuire attivamente alla modernizzazione e all’efficienza del trasporto pubblico locale.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di accedere al percorso Academy, un programma di formazione a carico dall’azienda, che prevede l’acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l’esercizio del ruolo di autista (patente D e/o CQC Persone) nei limiti e alle condizioni che saranno illustrati nel corso dell’iter selettivo ed esplicitati nelle condizioni formali di adesione. Questo programma consentirà ai partecipanti di sviluppare competenze pratiche e teoriche per operare in sicurezza e con professionalità.

I candidati dovranno essere in possesso della patente di guida categoria B e/o D1 o D, non in possesso della Carta di Qualificazione Conducente Persone (CQC persone), residenza nella Regione Umbria, età compresa tra i 21 e i 29 anni, diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo riconosciuto equipollente dallo stato italiano.

Attraverso la selezione attualmente in corso Busitalia mira a reclutare professionisti appassionati del settore, desiderosi di guidare autobus dotati delle più innovative tecnologie e di contribuire alla qualità e all’efficienza del trasporto pubblico locale.

