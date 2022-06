Busalla, in fiamme una cascina in via Costalovaia: vigili del fuoco al lavoro per ore

di Marco Innocenti

L'incendio ha completamente distrutto il casolare ma, per fortuna, non si registrano feriti

Hanno lavorato per diverse ore i Vigili del fuoco di Busalla per l'incendio di una cascina in via Costalovaia a Busalla. Le fiamme hanno divorato l'intera costruzione ma senza coinvolgere nessuna persona. Per il completo spegnimento, i vigili del fuoco hanno dovuto far ricorso anche ad un escavatore per la rimozione dei resti del casolare e per procedere alla messa in sicurezza dell'intera area.