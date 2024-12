Bucci si vaccina contro l'influenza, nel pieno della bufera per la questione delle multe tolte ai no vax

Questa mattina, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, si è vaccinato contro il virus influenzale aderendo alla campagna della ASL3, un gesto che rientra nell’impegno a garantire la continuità operativa dei servizi pubblici essenziali. «Vaccinarsi contro l’influenza stagionale è un gesto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri - ha dichiarato Bucci -. In questo periodo dell’anno è fondamentale proteggere le persone più fragili, come i nostri familiari e i nostri anziani. Anche quest’anno, grazie al lavoro delle ASL e della nostra rete sanitaria, abbiamo garantito un servizio capillare su tutto il territorio ligure, rendendo il vaccino accessibile e vicino ai cittadini. La salute è un bene prezioso: tuteliamola insieme».

La dose di vaccino è stata somministrata nell’ambulatorio allestito per i dipendenti della Regione Liguria nella Sala Colombo (sede di via Fieschi 15, Genova). L’attività ambulatoriale, iniziata il 18 novembre, si concluderà oggi.

La vaccinazione di Bucci arriva nel bel mezzo di una polemica che sta infiammando il dibattito pubblico: il governo sta valutando la possibilità di annullare le multe da 100 euro comminate a chi non ha ottemperato all'obbligo di vaccinarsi contro il Covid. La misura, contenuta in una bozza del decreto Milleproroghe, prevede l’annullamento delle sanzioni già irrogate, l’estinzione automatica dei giudizi pendenti e il rimborso delle somme eventualmente già pagate. Una decisione che sta suscitando forti reazioni politiche e sociali, con molti che contestano la cancellazione delle multe, ritenendola un passo indietro nella gestione della pandemia e nella difesa della salute pubblica. Ha detto la sua anche Matteo Bassetti: "La cancellazione delle multe ai no vax? Se vogliamo essere davvero equi, se il governo ritiene che quelle multe siano sbagliate allora si dovrebbero restituire i soldi a coloro che le hanno pagate. Non possiamo mettere in dubbio i vaccini, che non sono di destra o di sinistra. Che si dica che chi non si è vaccinato ha fatto bene e che tutti gli altri siano stati dei pirla…non diamo un bel messaggio. Quelli che hanno pagato la multa sono stati almeno rigorosi fino in fondo. Gli altri sono andati contro a tutto, ai vaccini e a una legge dello Stato"