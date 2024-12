Bucci: "Liguria, residenti in aumento. Rigassificatore? Confermo contrarietà. Siderurgia, aperti a tutte le ipotesi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, a margine dell'assemblea di Confindustria, analizza i temi di attualità relativi al suo mandato, dalla demografia all'industria. "Se noi siamo in grado di offrire alta qualità di vita, siamo estremamente competitivi. Questo vale per chi lavora, vale per gli anziani che vivono qui da noi, perché c'è l'alta qualità di vita. Vale anche per i giovani e le famiglie. Questo è il sistema che stiamo costruendo. Questo sistema sarà competitivo nei confronti delle altre regioni d'Italia e anche verso l'estero. La buona notizia è che nel 2023 i residenti in Liguria sono aumentati, Quelli di Genova, lo sapete già, sono tre anni che aumentano. Adesso possiamo dire che anche quelli della Liguria nel 2023 i dati del 1º gennaio lo dicono chiaro e tondo, sono aumentati di circa l'1%."

Sui progetti energetici e il rigassificatore: "Ho ribadito più volte in campagna elettorale la mia contrarietà. Però qualcuno non ci crede e noi invece faremo i fatti".

Per quanto riguarda la siderurgia e la prospettiva di riportare la produzione del forno elettrico a Genova, senza escludere l'ipotesi di alimentarlo con energia nucleare, "Noi valuteremo tutte le ipotesi. Come ho detto in Consiglio regionale, siamo aperti a tutti i progetti, bozze di lavoro ecc. Che vengono anche dalla minoranza, quindi siamo aperti a tutto".