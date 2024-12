Bucci, addio a Tursi: da domani tocca a Piciocchi. Data elezioni: spunta un'ipotesi clamorosa

Questo lunedì sarà un giorno cruciale per il Comune di Genova. Marco Bucci parteciperà alla sua ultima seduta del Consiglio Comunale in Sala Rossa, dove verrà formalizzata la sua decadenza da sindaco: al suo posto sarà nominato vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, che già lavora alla formazione della sua giunta.

Saluto di Bucci – Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’ex primo cittadino dovrebbe prendere la parola per un intervento di commiato. È probabile che Bucci utilizzi l’occasione per tracciare un bilancio dei suoi sette anni alla guida della città, evidenziando le sfide affrontate e i risultati ottenuti.

Nuova giunta – Nel frattempo, il vicesindaco reggente Piciocchi è impegnato nella definizione della nuova squadra amministrativa. Tra le novità, l’ingresso di due nuovi assessori, entrambi esponenti civici. In pole position ci sono Ferdinando De Fornari, già collaboratore di Piciocchi, ed Enrico Costa, presidente del Ceis. De Fornari dovrebbe vedersi assegnare le deleghe lasciate da Matteo Campora, che si è dimesso dopo essere stato eletto consigliere regionale nelle elezioni di fine ottobre.

Elezioni – Rimane incerta la data delle prossime elezioni comunali. Una circolare del Ministero dell’Interno fa slittare la tornata elettorale alla primavera 2026 per i comuni che avevano votato in autunno nel 2020 a causa della pandemia. Tuttavia, per Genova la situazione è diversa, data la caduta anticipata della giunta. Per un rinvio così lungo sarebbe necessario un intervento specifico del governo, ipotesi al momento non così scontata.

Transizione – La fase di passaggio sarà delicata. Piciocchi, che ha già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della giunta Bucci, dovrà gestire le sfide amministrative di una città in piena evoluzione, con grandi progetti infrastrutturali e un’attenzione crescente verso temi sociali e ambientali.