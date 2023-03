Brescia-Genoa 0-3, Gudmundsson e Salcedo in gol: decisivi gli assist di Ekuban

Un Genoa perfetto in attacco e granitico in difesa coglie il terzo successo consecutivo e consolida il secondo posto. A Brescia i ragazzi di Gilardino si impongono 3-0, contro un avversario molto modesto che non ha mai creato pericoli veri dalle parti di Martinez. Protagonista, manco a dirlo, Albert Gudmundsson: l'islandese ha creato i presupposti per il vantaggio di Salcedo a ridosso del duplice fischio, infilando poi Andrenacci al 70' e al 91' per il tris rossoblu. Grande impatto sulla gara anche per Caleb Ekuban, autore dei due assist per il compagno di reparto. Quinto match consecutivo senza subire gol per la seconda della classe.

Brescia (4-3-3): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Huard; Bisoli (81' Listkowski), Van de Looi (81' Labojko), Ndoj; Galazzi (58' Adryan), Rodríguez (71' Niemeijer), Ayé (71' Bianchi). Allenatore: Gastaldello

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vogliacco (81' Criscito); Sabelli (76' Hefti), Jagiello (65' Sturaro), Badelj, Strootman (65' Frendrup), Haps; Salcedo (65' Ekuban), Gudmundsson. Allenatore: Gilardino

Arbitro: Sozza (Seregno)

Rete: 45' + 1' Salcedo, 70' e 91' Gudmundsson

La cronaca

primo tempo

1' - Si parte, Genoa che attacca da destra a sinistra

5' - Inizio blando delle due squadre, fase di studio in atto

9' - Il primo tiro verso la porta è delle Rondinelle: botta di Van de Looi dai 25 metri, Martinez blocca

12' - Cross di Jallow per la testa di Ayè: nessun problema per Martinez, che osserva la sfera spegnersi sul fondo

14' - Grande occasione per il Grifone! Bani devia in mischia da due passi, ma non riesce a dare forza: Andrenacci se la ritrova lì

21' - Destro da fuori di Gudmundsson: il suo tiro non gira abbastanza, palla di poco fuori alla sinistra di Andrenacci

23' - Badelj prova la volèe dal limite, tentativo sul fondo

33' - Il Genoa prova a fare la partita, senza però trovare gli spunti giusti. Il Brescia prova invece a ripartire ogni qualvolta ne ha l'occasione

35' - Tentativo di Jagiello dai 30 metri: Andrenacci controlla con lo sguardo

38' - Che occasione per Dragusin! Il tutto nasce ancora da un calcio piazzato: il romeno, al limite dell'area piccola, si trova il pallone sul destro dopo una spizzata, ma colpisce malissimo mettendo alle stelle

45' + 1' - Passa il Genoa! Gudmundsson lavora un grandissimo pallone sulla linea di fondo, mette al centro e trova la zampata di Salcedo dopo la smanacciata non perfetta di Andrenacci

45' + 2' - Squadre negli spogliatoi: il Grifone la sblocca sul finire della prima frazione

secondo tempo

46' - Si riparte, stessi schieramenti dei primi 45'

54' - Chance Brescia! Ndoj colpisce di controbalzo dal limite, palla fuori di pochissimo

58' - La prima sostituzione è delle Rondinelle: Adryan rileva Galazzi

59' - Giallo per Ndoj, reo di aver fermato la ripartenza di Haps

63' - Comincia a spingere il Brescia, che vuole il pareggio

65' - Triplo cambio per Gilardino: dentro Frendrup, Ekuban e Sturaro, fuori Strootman, Salcedo e Jagiello

70' - Raddoppio Genoa! Contropiede fulminante dei ragazzi di Gilardino: Ekuban pesca Gudmundsson in profondità, l'islandese si presenta a tu per tu con Andrenacci e lo batte con un tocco morbidissimo

71' - Immediati i cambi offensivi per Gastaldello: entrano Bianchi e Niemeijer, fuori Ayè e Rodriguez

75' - Ndoj scarica una sassata da lontano, Martinez vola e mette in angolo

76' - Quarta sostituzione per Gilardino: Hefti per Sabelli, non cambia nulla dal punto di vista tattico

77' - Scappa via Bianchi, lo ferma Vogliacco. Giallo per l'ex Benevento

81' - Ultimi cambi per i due allenatori: nei bresciani Listkowski e Labojko al posto di Bisoli e Van de Looi, nei genovesi Criscito rileva Vogliacco

88' - Grifone ampiamente in controllo, si aspetta solo il fischio finale

90' + 1' - Ancora Gudmundsson! Altro assist di Caleb Ekuban, Gudmundsson salta Andrenacci e cala il tris

90' + 4' - Fischio finale di Sozza: blitz rossoblu al 'Rigamonti'