Bper, approvato il bilancio civilistico 2021

di Edoardo Cozza

La banca, che acquisirà presto ufficialmente il controllo di Carige, ha deliberato per la distribuzione di un dividendo di 6 centesimi ad azione

L'assemblea ordinaria dei Soci BPER Banca, riunitasi oggi a Modena, ha approvato il bilancio civilistico relativo all’esercizio 2021 e la proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a Euro 0,06 per ciascuna delle azioni rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 84.795.810,72. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 25 maggio 2022.

I soci hanno inoltre approvato: la prima e la seconda sezione della Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; i piani di compensi basati su strumenti finanziari, di breve e di lungo termine; l'autorizzazione all'acquisto (per un periodo di diciotto mesi) e alla disposizione (senza limiti temporali) di azioni proprie; i compensi dei componenti del CdA per gli esercizi 2022 e 2023; l'integrazione dei corrispettivi di Deloitte & Touche, società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025, nei termini proposti dal collegio sindacale.