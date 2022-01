Bordighera, un cane e due gatti morti in un'esplosione

di Edoardo Cozza

Una fuga di gas di una calderina causa lo scoppio: la proprietaria dell'appartamento non era in casa. Molti inquilini si sono allontanati dalla zona

Un cane e due gatti sono morti a Bordighera, in via Romana, dopo l'esplosione di una calderina in un appartamento. Al momento dello scoppio la proprietaria non era in casa.

Il fumo ha invaso l'appartamento e il vano scala dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Subito dopo l'esplosione molti degli inquilini di sono allontanati dalle abitazioni.