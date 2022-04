Bordighera, tre migranti investiti in autostrada. Due morti, uno gravemente ferito

di Redazione

La tragedia è avvenuta stamani. Stavano attraversando l''autostrada all'altezza di un autogrill, in direzione Francia. Sotto choc l'autista.



Due migranti sono stati travolti e uccisi da un furgone, e un altro è rimasto gravemente questa mattina, sull'A10 Genova - Ventimiglia, all'altezza di Bordighera, in direzione Francia.

Le due vittime stavano attraversando l'autostrada nei pressi di un'area di servizio. Sono morti all'istante, mentre il terzo dava ancora segni di vita quando sono arrivati i soccorsi. Ma le sue condizioni sono giudicate molto serie.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della polizia stradale e il personale sanitario del 118 .

Il traffico sull'A10, al momento procede a rilento: i mezzi vengo fatti entrare e uscire dall'area di servizio.

"Ho visto un gruppo di migranti sbucare all'improvviso. Non ho fatto in tempo a frenare il furgone". Sono parole del conducente del furgone. L'uomo, un italiano, trasportava pizze e focacce nel Principato di Monaco, dopo l'incidente si è sentito male: sottoposto anche alla prova dell'etilometro è risultato negativo.

Gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Imperia Ovest stanno ricostruendo l'accaduto e identificando gli stranieri, tre uomini, tutti cingalesi.

Altri, ma il numero non si conosce, sarebbero riusciti ad ad attraversare la carreggiata e a lasciare l'autostrada.

Gli stranieri potrebbero essere stati lasciati nell'area di servizio da qualche passeur o potrebbero essere scesi da un camion su cui erano saliti di nascosto.

La polizia acquisirà le immagini delle telecamere per verificarlo. Quello di questa mattina è l'ennesimo incidente in cui muoiono migranti nella zona a ridosso del confine con la Francia.

Decine le vittime in questi anni, travolti in autostrada, folgorati sui tetti dei treni, alcuni annegati: sempre nel tentativo di raggiungere la Francia. Il 2 marzo scorso l'ultimo caso con un migrante folgorato sul tetto di un treno regionale partito da Ventimiglia e diretto in Francia.

Stessa dinamica e ancora morti anche l'1 febbraio scorso, il 29 agosto e il 31 ottobre del 2021. La presenza di stranieri che si spostano a piedi sull'Autofiori, specie dalla barriera di Ventimiglia a Mentone, è una realtà quasi quotidiana. Spesso la loro presenza è segnalata dai tabelloni lungo il percorso dell'A10.