Bologna-Sampdoria 2-0, Arnautovic spacca il match nella ripresa

di Edoardo Cozza

Al Dall'Ara succede tutto nel secondo tempo con i felsinei che colgono anche due clamorose traverse

90'+3: Finisce al Dall'Ara: Sampdoria sconfitta 2-0 dal Bologna

90'+1: Gran recupero di Colley che impedisce ad Arnautovic di concludere a rete da ottima posizione

90': Ci saranno 3' di recupero

80': Esce Candreva ed entra Augello

79': Altra occasione per il Bologna con Sansone che va fino in fondo, poi lascia il tiro ad Arnautovic, palla respinta

75': Raddoppio del Bologna ma che errore di Yoshida!! Cross dalla sinistra, il difensore blucerchiato svirgola l'intervento e la palla arriva ad Arnautovic, veronica che manda Colley fuori giri e poi la conclusione a porta praticamente sguarnita

70': Contropiede del Bologna, palla ad Arnautovic che pesca Sansone tutto solo, lanciato verso la porta di Audero. Tiro secco e palla che finisce sulla traversa

69': Bologna vicinissimo al raddoppio: Arnautovic stoppa al limite dell'area, si gira e calcia ma la palla si stampa sull'incrocio dei pali

64': Giampaolo manda in campo Quagliarella. Gli fa posto Rincon

60': Vantaggio del Bologna con Arnautovic!!! Cross sul secondo palo, Dijks la rimette dentro, Hickey la lascia passare mandando fuori causa anche Audero e Arnautovic può insaccare da due passi

58': Entra Yoshida al posto di Ferrari

49': Sensi finisce a terra in area bolognese dopo un contatto con Medel, Pairetto però fa ampi cenni di aver visto tutto e di proseguire

47': Grande accelerazione di Caputo che scatta sul filo del fuorigioco, Soumaoro non lo tiene ma Skorupski chiude bene lo specchio e respinge il tiro dell'attaccante blucerchiato

46': Si riparte. Primo pallone manovrato dal Bologna, che torna in campo con Soriano al posto di Svamberg

SECONDO TEMPO:

45'+3: Finisce qui il primo tempo

44': Ci saranno 3 minuti di recupero

37': Giallo per Svamberg: entrata col piede a martello su Sabiri

28' Hickey entra in area, rientra sul sinistro e tenta di piazzare sul secondo palo: palla fuori di un nulla.

26' Cross indisioso di Arnautovic che attraversa tutta l'area senza trovare deviazioni, poi sulla prosecuzione Dijks viene liberato al tiro ma trova l'opposizione di un avversario.

25' Thorsby consola Medel, che esce dal campo zoppicando in maniera vistosa. Il cileno comunque rientra in campo per testarsi: congelato il cambio con Bonifazi.

22' Medel termina a terra dopo un contrasto con Thorsby: il difensore cileno sembra molto dolorante. Si scaldano un po' di giocatori dalla panchina del Bologna.

18' Dialogo rossoblù tra Schouten e Arnautovic: sponda per Barrow che calcia di prima dai 20 metri, mancando il bersaglio non di molto.

10' Entrataccia di Sabiri su Dijks: il centrocampista blucerchiato è il primo ammonito dell'incontro.

9' Strappo di Barrow che conduce palla per 40 metri e poi verticalizza per Arnautovic: il centravanti supera di fisico Ferrari e calcia, trovando la risposta di Audero.

8' Sabiri vede Skorupski fuori dai pali e prova a beffarlo con una soluzione da centrocampo: mira largamente imprecisa.

4' Affondo di Murru a sinistra, cambio di gioco per Sabiri che appoggia a Candreva: destro dal limite, palla larga.

1' Fischio d'inizio

Il posticipo del lunedì tra Bologna e Sampdoria conclude la 32^ giornata di Serie A. Una sola punta per Giampaolo, che sceglie Sensi e Sabiri dietro a Caputo. De Leo, vice di Mihajlovic, affianca Arnautovic a Barrow e opta per il centrocampo fisico con Aebischer a rinforzare la mediana

Bologna (3-5-2): Skorupski; Theate, Medel, Soumaoro; Hickey, Schouten, Aebischer, Svanberg, Dijks; Barrow, Arnautovic. All. De Leo.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Rincon, Candreva; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo