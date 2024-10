Bologna: nuovo corso gratuito per lavorare in Tper. Candidature fino al 31 ottobre

Parte a gennaio 2025 una nuova edizione del corso gratuito per diventare autisti di autobus ed essere assunti a tempo indeterminato in Tper. Le candidature chiudono il 31 ottobre 2024. Per partecipare alla selezione è necessario essere disoccupati e iscriversi online a Insieme per il lavoro, il progetto di Città metropolitana, Comune di Bologna, Arcidiocesi e Regione Emilia-Romagna dedicato all’inserimento lavorativo delle persone che vivono sul territorio metropolitano.

Se concluso con successo, il corso porterà all’acquisizione della patente D, della patente E e della certificazione Cqc, necessarie per svolgere il lavoro di conducente professionista ed essere assunti in Tper che, da ormai oltre un anno, ha avviato un importante piano di inserimenti lavorativi.

Prosegue dunque con successo la collaborazione tra Insieme per il lavoro, Tper e la Fondazione Aldini Valeriani (FAV) in risposta ai bisogni formativi e professionali espressi dall’azienda del trasporto passeggeri dell’Emilia-Romagna che ricerca personale qualificato da inserire nel proprio organico.

Le selezioni dei candidati avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 2024. A differenza della precedente edizione, non è possibile candidarsi se si ha già un lavoro.

Il percorso formativo sarà finanziato da Tper, Insieme per il lavoro e FAV che insieme copriranno integralmente i costi per l’acquisizione delle abilitazioni per i candidati idonei, ma non ancora patentati, a fronte di un impegno reciproco di costituzione del rapporto di lavoro. Insieme per il lavoro si farà carico anche delle indennità dei corsisti, ai quali verrà riconosciuto un rimborso orario a sostegno della frequenza.

Si tratta di un percorso ampio e articolato, che negli scorsi mesi si è dimostrato un importante investimento per lo sviluppo della professionalità e il coinvolgimento dei nuovi conducenti.

Le precedenti edizioni del corso per autisti si sono concluse infatti con risultati molto positivi: a oggi sono 54 le persone assunte a tempo indeterminato in Tper dopo aver frequentato e terminato con esito positivo il percorso.

La formazione, completamente gratuita per i corsisti, si svolgerà a Bologna e prevede una frequenza obbligatoria. Accederanno al corso soltanto i candidati che supereranno una prova di selezione e una visita medica di idoneità alla mansione. Ecco, infine, i requisiti richiesti ai candidati: è necessario avere più di 24 anni; essere già in possesso della patente B; possedere una buona conoscenza della lingua italiana.

Per poter accedere alla selezione occorre iscriversi a Insieme per il lavoro (online su www.insiemeperillavoro.it – “iscriviti ora”) e avere una forte motivazione a svolgere il lavoro di conducenti di autobus come dipendenti di Tper. Per essere chiamati a effettuare il primo colloquio di selezione, è assolutamente necessario barrare la casella “Corso formazione Cqc” durante la procedura di iscrizione.