Bogliasco, un milione di euro per il nuovo tetto della piscina: si potrà aprire d'estate

È stato firmato da parte del sottosegretario di Stato con delega allo Sport Valentina Vezzali il decreto che assegna un contributo straordinario al Comune di Bogliasco per i lavori dello "Stadio del Nuoto Gianni Vassallo” per un milione di euro e a breve verrà firmata con il Dipartimento per lo Sport la convenzione per procedere con l’intervento.

"Ringrazio la sottosegretaria Vezzali per un intervento che è necessario e dà migliori prospettive di utilizzo del nostro Stadio del nuoto. Piscina che ha l'onore di ospitare due squadre serie A di pallanuoto, maschile e femminile, e che accoglie ogni giorno un'utenza di tutte le età. Cercheremo di procedere con i lavori nel minor tempo possibile", dichiara il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.

La copertura della piscina verrà sostituita con una struttura mobile che permetterà l’apertura nei mesi più caldi e dunque un utilizzo per 12 mesi l'anno. Questo sistema renderà anche la piscina “green”: verrà infatti integrata da un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e solare termico per la produzione di acqua calda, rendendo così la struttura stessa meno dipendente dai costi delle utenze della piscina. Un passo fondamentale in questo momento per garantire il risparmio energetico dello Stadio del nuoto.