Banca Carige, è il giorno dell'ingresso nel gruppo Bper: nuove vetrine, qualche disservizio

Il 28 novembre 2022 è un giorno storico per l'economia genovese: Carige, la 'banca dei genovesi', entra a far parte del gruppo Bper, l'istituto bancario emiliano. L'incorporazione per fusione si concretizza oggi con la migrazione dei conti correnti (il che significa nuovi Iban per i correntisti) e con tutte le novità per app e internet banking, con le funzioni che non saranno più sotto l'egida di Carige, ma sotto quella di Bper.

Intanto nelle filiali, dove non spariranno le insegne e i loghi Carige, vengono comunque affissi sulle vetrine gli adesivi con la scritta Bper Banca, che si affiancheranno, dunque, ai simboli dell'istituto genovese. Nelle varie agenzie è stata una mattinata convulsa, con tanta gente in coda per chiedere informazioni, ma dalla banca fanno sapere che tutto procede abbastanza bene.

Anche per la parte web qualche intoppo, con il sito a tratti inacessibile.