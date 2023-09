Badalucco, un misterioso benefattore dona 50mila euro per la chiesa Santa Maria Assunta e San Giorgio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un misterioso benefattore ha donato 50mila euro per il rifacimento della facciata della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giorgio di Badalucco, in Valle Argentina, in provincia di Imperia. La chiesa è la sede della parrocchia omonima del vicariato di Levante e Valle Argentina della diocesi di Ventimiglia-San Remo.

I lavori di riqualificazione, infatti, prevedono interventi per complessivi 349mila euro. "Tre anni fa sono scesi dei calcinacci dalla facciata della chiesa - racconta il sindaco del piccolo centro, Matteo Orengo -. C'è stato un primo sopralluogo da parte della curia, che ha messo in sicurezza una parte dell'edificio per il rischio che crollassero altri pezzi. Quindi, si è iniziato a cercare la disponibilità economica per rifare la facciata".

Una parte della spesa è stata finanziata dalla Cei, una dal ministero dei Beni Culturali: "I badalucchesi hanno dato circa 30mila euro - prosegue il primo cittadino - mentre il Comune si è offerto di acquisire alcuni terreni e immobili della parrocchia per 65mila euro, in piazza Marconi, nel giardino delle sagre, in modo da dare un aiuto decisivo". Il benefattore resta anonimo, ma da quanto si apprende sarebbe italiano e della zona, una persona molto legata a Badalucco. "I lavori di rifacimento della facciata partiranno il prossimo 18 settembre e dureranno circa sei mesi - conclude Orengo -. Nella prossima primavera la chiesa potrà di nuovo tornare a splendere in tutta la sua bellezza, mentre la piazza tornerà alla normalità senza più il cantiere". La chiesa, bell'esempio di barocco, conserva una scultura lignea di Anton Maria Maragliano raffigurante la Madonna e un gruppo di angeli della scuola del Bernini. Sono inoltre conservate diverse opere pittoriche databili dal XVII al XVIII secolo, come un pregiato dipinto di Francesco Maria Narice del 1756.