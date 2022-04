Autostrade, slitta a stasera la riapertura della galleria Maxetti ad Arenzano. Code in entrambe le direzioni in A10

di Redazione

Non è stato possibile eliminare in tempo il cantiere. Chiuso il casello di Arenzano verso Savona. Per le brevi percorrenze suggerito uscire a Prà e rientrare a Varazze

Dopo un'ispezione condotta la notte scorsa all'interno della galleria Maxetti, situata nella tratta di A10 compresa tra Varazze e Arenzano verso Savona "si è reso necessario procedere con l'installazione di alcune centine che non ne consentono la riapertura nei tempi previsti".

Il tratto doveva riaprire stamani. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

Per questo motivo, "resta attiva per la giornata odierna la deviazione di carreggiata installata nel tratto compreso tra il bivio con la A26 e Varazze, in direzione Savona".

La cantierizzazione comporta anche la chiusura dell'entrata di Arenzano in direzione Savona. Autostrade per l’Italia suggerisce per le brevi percorrenze, di uscire a Genova Pra’ e rientrare a Varazze dopo aver percorso la SS1 Aurelia. Già da questa mattina infatti in autostrada si sono formate code in entrambi i sensi di marcia.

Nel corso della mattinata Autostrade ha comunicato che la galleria riaprirà in serata. "L'installazione è stata eseguita nell'immediatezza nel rispetto dei protocolli relativi a questa tipologia di lavorazione, accelerando al massimo i tempi".

A causa del cantiere si è reso necessario il mantenimento della deviazione di carreggiata installata nel tratto compreso tra il bivio con la A26 e Varazze.