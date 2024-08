Autostrade Liguria, maxi tamponamento in A26 e lunghe code verso Genova. Traffico anche in A10 e A7

Disagi e traffico in tilt sulle autostrade della Liguria, verso le ore 8 di questa mattina si è verificato un maxi tamponamento sulla A26 Gravellona Toce-Genova che ha coinvolto tre macchine: fino a 6 i km registrati in direzione del capoluogo ligure.

Problemi anche in A7 e in A10 con rallentamenti dovuti al traffico intenso.

Nel frattempo da questa pomeriggio anche in Liguria parte il cosiddetto 'bollino rosso' per il traffico del primo week-end di rientro dalle vacanze, particolarmente a rischio le giornate di domani, sabato 24 agosto, e per l'intera giornata di domenica 25.

Sulla rete Anas - informa una nota - è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, in direzione nord, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari stradali, tra cui al nord i Raccordi Autostradali RA10 "Torino Caselle" in Piemonte, RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, la SS45 "di Val Trebbia" in Liguria, la SS26 "della Valle D'Aosta" e la SS309 "Romea" tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 "di Alemagna" in Veneto.

