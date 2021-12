Autostrade, code in A10 e A12: due chilometri fra Rapallo e Recco e fra Celle e Albisola

di Marco Innocenti

Traffico bloccato anche in A7 intorno al casello di Bolzaneto in entrambe le direzioni e sulla A26 fra Masone e Ovada

Mattinata difficile per il traffico sulle autostrade della Liguria. In A10, complice anche la chiusura del casello di Varazze per chi arriva da Genova, in direzione ovest fin dalle prime ore del mattino si è formata una coda di 2 chilometri fra Celle Ligure e Albisola per un cantiere di lavori. Stessa situazione anche a levante, fra i caselli di Rapallo e Recco in direzione di Genova in A12. Anche qui auto e camion hanno formato una coda di due chilometri.

Non va meglio in A7: due chilometri di coda in direzione Milano fra Bolzaneto e Busalla, sempre per lavori, e code anche in direzione Genova, fra Bolzaneto e il bivio per la A12. Traffico bloccato anche sulla A26, sia in direzione Genova che verso nord: due chilometri di coda si registrano fra il bivio con la A7 e Ovada, in direzione di Voltri, ed anche nella carreggiata opposta, fra l'innesto con la A26 e Masone. In entrambi i casi a causare i disagi è un cantiere di lavori.