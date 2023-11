Autostrade, chiusure notturne: Tir incastrati tra i palazzi. Il sindaco di Stella: "Siamo esasperati: 12 casi in 20 giorni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Siamo un po' esasperati, è una situazione che esiste da sempre ma prima gli eventi erano sporadici, ora è una costante e siamo veramente stanchi", così il sindaco di Stella, Andrea Castellini, a Telenord analizza quanto sta succedendo nel suo comune nell'entroterra del savonese.

In una ventina di giorni ben dodici tir si sono incastrati, di notte, tra le curve strette della provinciale 524 che collega la costa a Pontinvrea. A cusa dei molteplici cantieri notturnu sull'autostrada A10 i camion sono cotretti ad uscire a Varazze per percorrere l'aurelia. A causa di indicazioni sbagliate o per scarsità di segnaletica o per navigatori non aggiornati alcuni autisti si infilano e si incastrano in quella che è un'autentica trappola, soprattutto tra le località di Teglia e San Martino. Nascono così pericoli e disagi per i residenti.

Si terrà domani, martedì 14 novembre, un incontro con gli enti in causa, organizzato dalla Prefettura di Savona, nel quale il primo cittadino di Stella proporrà l'inserimento di dissuasori di altezza per fare in modo che il tir capisca che non può andare oltre, altrimenti rischia di rimanere incastrato.