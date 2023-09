Autostrade, allarme di Rixi: "Molte opere anni '60 e '70 ormai a fine vita, i guai del Fréjus minacciano l'economia della Liguria"

"L'attuale governo si trova in una situazione che tempo da perdere non ne ha. Noi, in Liguria in particolare, negli ultimi venti anni, abbiamo realizzato poche opere viabilistiche e ci troviamo con un aumento del traffico importante e con una situazione delle autostrade che hanno molte opere anteriori agli anni Sessanta e Settanta e con una vita utile che va verso la fine. Quindi abbiamo la necessità di ringiovanire subito il nostro tessuto infrastrutturale". Lo ha detto il viceministro Edoardo Rixi, a Ventimiglia per la presentazione del tracciato definitivo dell'Aurelia bis. In merito all'Aurelia bis Rixi ha sottolineato che "La visione del governo è di andare avanti con l'ingegnere Matteo Castiglioni, il commissario unico che si occupa già della parte che arriva fino a Sanremo ma che avrà anche la parte di di Ventimiglia". oi ""Ne faremo anche in provincia di Savona per riuscire a integrare la progettazione e a collegare il casello di Albisola al porto di Savona".



Quindi, la questione dei trafori alpini: "Abbiamo sospeso - dice Rixi - la chiusura del Monte Bianco, che non chiuderà nel 2023 anche perché col problema delle frane che abbiamo sul Frejus, il rischio vero è che ci potremmo trovare su Ventimiglia più o meno il doppio degli automezzi rispetto a quelli che circolano negli ultimi anni e ovviamente il sistema ligure, in particolare quello della Liguria occidentale e delle province di Imperia e di Savona sarebbero probabilmente tracollati".

"In passato si è perso molto tempo e oggi non abbiamo più tempo da perdere. Il valico di Ventimiglia è secondo soltanto al Brennero per i flussi del traffico pesante. Sulla situazione attuale dei valichi alpini - conclude - il governo italiano si sta attivando per risolvere una serie di problemi che erano stati lasciati lì dal governo precedente".