Autonomia, Ghio (Pd): "Governo indifferente a ricadute sui cittadini, interessato solo all'accordo politico"

“Abbiamo dato battaglia in Parlamento per oltre 17 ore in aula per cercare di fermare la riforma sull’Autonomia differenziata, ma la maggioranza è rimasta sorda e indifferente alle sollecitazioni sul valore dell'unità nazionale e del regionalismo solidale previsto dalla nostra Costituzione, era più interessata al rispetto di un accordo politico interno che alle ricadute sulla vita dei cittadini, anche dei liguri già alle prese con interventi regionali carenti su settori fondamentali come la sanità pubblica e la mobilità". Così la deputata e vicepresidente PD alla Camera Valentina Ghio sull'autonomia differenziata.

"La battaglia non si fermerà qui, troveremo i canali democratici più utili per dire no alle misure discriminatorie e penalizzanti per la vita delle persone e per la crescita del Paese: la piazza stracolma di ieri a Roma - conclude - ne ha dato dimostrazione e conferma”.